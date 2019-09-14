تترقب جميع جماهير الفارس الأبيض في كل مكان مشاهدة مباراة الزمالك اليوم أمام جينيراسيون بطل السنغال في إطار مباراة ذهاب الدور 32 من دوري أبطال إفريقيا، حيث يحل النادي الزمالك ضيفاً ثقيلاً على جينيراسيون في مباراة صعبة للغاية بالنسبة للفريقين، ويطمح النادي الزمالك لتحقيق نتيجة جيدة خلال مباراة اليوم لتسهيل مهمة الفريق خلال مباراة الإياب، والتي ستقام أحد أيام 27،28،29 سبتمبر الجاري، وتعد مباراة الزمالك اليوم هي الأولي بعد التتويج بلقب كأس مصر، وهو الأمر الذي سيعطي للفريق دفعة قوية.

مباراة الزمالك وجينيراسيون

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توقيت مباراة الزمالك ضد جينيراسيون اليوم السبت الموافق 14-9-2019 في ذهاب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا لتكون في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي وسط أجواء حماسية كبيرة لمتابعة هذا اللقاء الهام بالنسبة للزمالك في خطوة جديدة نحو تحقيق لقب البطولة الغائية عن الفريق منذ سنوات.

من المؤكد أن الكثير من الجماهير المصرية تهتم بمعرفة نتيجة مباراة الزمالك اليوم أمام جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا، والتي ستكون محط اهتمام ومتابعة كبيرة من الجماهير، وستون معكم من خلال المقال لمتابعة نتيجة اللقاء بشكل مستمر، كما يمكنكم متابعة مباراة الزمالك اليوم من خلال قناة أون سبورت، والتي ستكون أهم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم بعدما حصلت على حقوق نقل المباراة حصرياً عبر قناتها، كما سيكون هناك استوديو تحليلي خاص بالمباراة يضم العديد من نجوم الكرة المصرية للحديث عن كافة الأمور الفنية للقاء.

نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون