نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون في ذهاب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا

نقدم لحضراتكم نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون اليوم السبت في إطار واحدة من مباريات ذهاب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا، حيث يخوض الزمالك مباراة اليوم خارج ملعبه وسط ترقب كبير من الجماهير العاشقة للفارس الأبيض، والذي سيخوض مباراة صعبة اليوم خارج الديار في محاولة لإثبات الذات، ويحتاج النادي الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خال مباراة اليوم لتسهيل مهمة الفريق خلال مباراة الإياب.
الزمالك وجينيراسيون
من المؤكد أن الكثير من الجماهير تترقب مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا في خطوة نحو استعادة اللقب مرة أخري بعد غياب طويل عن التتويج بلقب البطولة، ومن المقرر أن يكون ميعاد مباراة الزمالك وجينيراسيون اليوم السبت الموافق 14-9-2019 في ذهاب الدور 32 من دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت أبوظبي وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة لهذا اللقاء الهام.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم
يبحث الكثير من جماهير النادي الزمالك عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينيراسيون اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وقد حصلت قنوات أون سبورت الرياضية على حقوق نقل مباراة الزمالك اليوم أمام جينيراسيون، حيث سيكون هناك تغطية مميزة من القناة لكافة الجوانب الفنية للمباراة، وسيكون هناك استوديو تحليلي خاص بالمباراة يضم العديد من نجوم الكرة المصري، كما ستكون معكم لمتابعة نتيجة اللقاء خلال الشوط الأول، والشوط الثاني من المباراة.
نتيجة مباراة الزمالك اليوم
- بداية مباراة الزمالك اليوم ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا وسط أجواء حماسية كبيرة.
- جينيراسيون يسجل الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول، وتصبح النتيجة 1-0 وسط صدمة من جماهير الزمالك.
- الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، والزمالك مازال متأخر بهدف دون رد حتى الآن، ومحاولات للتعديل قبل نهاية الشوط.
- بداية الشوط الثاني من مباراة الزمالك وجينيراسيون.
- جينيراسيون يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 69، ويضع الزمالك في مأزق كبير.
- مصطفي محمد ينجح في تسجيل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 75، وتصبح النتيجة 2-1، وفرحة كبيرة لأنصار الفارس الأبيض.
- نهاية اللقاء بفوز جينيراسيون على الزمالك بهدفين مقابل هدف.