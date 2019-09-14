نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون في ذهاب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا

نقدم لحضراتكم نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون اليوم السبت في إطار واحدة من مباريات ذهاب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا، حيث يخوض الزمالك مباراة اليوم خارج ملعبه وسط ترقب كبير من الجماهير العاشقة للفارس الأبيض، والذي سيخوض مباراة صعبة اليوم خارج الديار في محاولة لإثبات الذات، ويحتاج النادي الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خال مباراة اليوم لتسهيل مهمة الفريق خلال مباراة الإياب.

الزمالك وجينيراسيون

من المؤكد أن الكثير من الجماهير تترقب مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا في خطوة نحو استعادة اللقب مرة أخري بعد غياب طويل عن التتويج بلقب البطولة، ومن المقرر أن يكون ميعاد مباراة الزمالك وجينيراسيون اليوم السبت الموافق 14-9-2019 في ذهاب الدور 32 من دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت أبوظبي وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة لهذا اللقاء الهام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

يبحث الكثير من جماهير النادي الزمالك عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينيراسيون اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وقد حصلت قنوات أون سبورت الرياضية على حقوق نقل مباراة الزمالك اليوم أمام جينيراسيون، حيث سيكون هناك تغطية مميزة من القناة لكافة الجوانب الفنية للمباراة، وسيكون هناك استوديو تحليلي خاص بالمباراة يضم العديد من نجوم الكرة المصري، كما ستكون معكم لمتابعة نتيجة اللقاء خلال الشوط الأول، والشوط الثاني من المباراة.

نتيجة مباراة الزمالك اليوم