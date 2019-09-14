إبداع أهلاوي: ملخص نتيجة مباراة الاهلي وكانو سبورت في دوري ابطال افريقيا

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ملخص نتيجة مباراة الاهلي وكانو سبورت اليوم في دوري ابطال افريقيا لكرة القدم، يحل المارد الأحمر ضيفاً ثقيلاً على نادي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في تمام السادسة مساءا بتوقيت مصر ضمن ذهاب دور الـ 32 من البطولة القارية الهامة، ويسعى نادي القرن الأفريقي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه تساعده قبل لقاء العودة المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري، نعرض نتيجة الاهلي ضد كانو.
نتيجة ماتش الاهلي وكانو سبورت
وتعتبر تلك المواجهة هي الأولى للمدير الفني الجديد السويسري رينيه فايلر الذي تولى مهمة إدارة الفريق فنياً مؤخراً خلفاً لمارتن لاسارتي من أجل تحسين نتائج الفريق بعد خروجه من كأس مصر على يد بيراميدز، ويأمل المدرب في انطلاقة قوية تفيده معنوياً مع بداية فترته الحالية.
وسيغيب عن صفوف الأحمر العديد من اللاعبين بداعي الإصابة ولعل أبرزهم المهاجم وليد أزارو ورامي ربيعة مع عودة الحارسان شريف إكرامي، ومحمد الشناوي الذي من المتوقع أن يبدأ بشكل أساسي لحراسة عرين فريقه مع مشاركة صلاح محسن في الأمام.
ملخص مباراة الاهلي وكانو سبورت
واستطاع أصحاب الأرض أن يواجه الأهلي بعد تغلبه على ميكيل كينيما الأثيوبي بثلاثة اهداف لهدفين بمجموع المواجهتين ذهاباً وإياباً، وسيحاول الانتصار الليلة على العملاق الأفريقي.
تشكيلة الضيوف الرسمية جاءت كالتالي: حارس المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي – أيمن أشرف – محمود متولي – علي معلول، الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي، الوسط الهجومي: رمضان صبحي – أفشه – أحمد الشيخ، وفي الهجوم: مروان محسن.
- أطلق حكم الساحة صافرة بداية الشوط الأول بين الاهلي وكانو سبورت والنتيجة لا تزال تعادل سلبي بينهما على أرضية الميدان.
- هجوم قوي للغاية من جانب الفريق الغيني ودفاع الأحمر متماسك جداً ويحافظ على مرماه خالياً من الأهداف.
- حمدي فتحي يضيع أولى الأهداف بعدما أرسل رأسية بعيدة عن المرمى تماماً.
- انتهى شوط اللقاء الاول بالتعادل السلبي دون اهداف، ننتظر ما سوف تشهده دقائق الشوط الثاني.
- هدف التقدم للأهلي عن طريق صلاح محسن في الدقيقة الرابعة والستون.
- تمكن الحاوي وليد سليمان من إحراز ثاني الاهداف في الدقيقة الثانية والثمانون.
- نهاية المواجهة بانتصار الاهلي على مضيفه بنتيجة 2-0.