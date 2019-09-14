إبداع أهلاوي: ملخص نتيجة مباراة الاهلي وكانو سبورت في دوري ابطال افريقيا

ملخص نتيجة مباراة الاهلي وكانو سبورت اليوم في دوري ابطال افريقيا لكرة القدم، يحل المارد الأحمر ضيفاً ثقيلاً على نادي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في تمام السادسة مساءا بتوقيت مصر ضمن ذهاب دور الـ 32 من البطولة القارية الهامة، ويسعى نادي القرن الأفريقي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه تساعده قبل لقاء العودة المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري، نعرض نتيجة الاهلي ضد كانو.

نتيجة ماتش الاهلي وكانو سبورت

وتعتبر تلك المواجهة هي الأولى للمدير الفني الجديد السويسري رينيه فايلر الذي تولى مهمة إدارة الفريق فنياً مؤخراً خلفاً لمارتن لاسارتي من أجل تحسين نتائج الفريق بعد خروجه من كأس مصر على يد بيراميدز، ويأمل المدرب في انطلاقة قوية تفيده معنوياً مع بداية فترته الحالية.

Advertisements

وسيغيب عن صفوف الأحمر العديد من اللاعبين بداعي الإصابة ولعل أبرزهم المهاجم وليد أزارو ورامي ربيعة مع عودة الحارسان شريف إكرامي، ومحمد الشناوي الذي من المتوقع أن يبدأ بشكل أساسي لحراسة عرين فريقه مع مشاركة صلاح محسن في الأمام.

ملخص مباراة الاهلي وكانو سبورت

واستطاع أصحاب الأرض أن يواجه الأهلي بعد تغلبه على ميكيل كينيما الأثيوبي بثلاثة اهداف لهدفين بمجموع المواجهتين ذهاباً وإياباً، وسيحاول الانتصار الليلة على العملاق الأفريقي.

تشكيلة الضيوف الرسمية جاءت كالتالي: حارس المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي – أيمن أشرف – محمود متولي – علي معلول، الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي، الوسط الهجومي: رمضان صبحي – أفشه – أحمد الشيخ، وفي الهجوم: مروان محسن.