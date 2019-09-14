شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو بعد الخسارة الإفريقية: لن نتنازل عن السوبر.. والزمالك فريق بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، أن فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، سجل هدفين فى مرمى الأبيض بسبب بعض الأخطاء الدفاعية التى ارتكبت خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد "لاديور" بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز الفريق السنغالى بنتيجة 2/1.

أضاف ميتشو فى تصريحات عقب المباراة إنه رغم استقبال شباك الزمالك هدفين، إلا إن الفريق الأبيض نجح فى تسجيل هدف فى شباك جينيراسيون فوت على أرضهم، وهو ما سيسهل المهمة فى لقاء العودة، قال الصربى ميتشو: "لعبنا اليوم أمام فريق قوى، ولديهم جمهور كبير، وهذه الميزة ستكون متاحة لنا فى لقاء العودة فى مصر، وسنواجههم بأفضل أسلوب لحصد بطاقة التأهل.. والزمالك لعب على الاستحواذ والهدفين جاءا من خطأين من لاعبينا، ونمتلك فرصة كبيرة في مصر للتأهل لدور المجموعات الإفريقي، حيث سينضم لنا 4 لاعبين فى القاهرة استعدادا لمباراة العودة وكذلك في مباراة السوبر المصري".

كما شدد ميتشو أن فريق جينيراسيون فوت السنغالي فريق قوي ولديه مدير فني جيد وكان يمتلك اليوم عاملي الأرض والجمهور أمام الزمالك، موضحا أنه من غير المقبول طبعا أن يخسر الزمالك حيث كان الفريق يلعب على المكسب وأضاف أن لاعبي الزمالك أدوا ما عليهم ولكن الخطأين كانا سببا في الهدفين قائلا:"لاشك إننا سنتعلم من الأخطاء وسنقوم بإصلاحها وعلينا أن نفكر فى المرحلة المقبلة لأنه لا بديل للفوز في اللقاءين القادمين سواء أمام الأهلي في السوبر المصري أو بطل السنغال في لقاء العودة بدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا للتأهل لدور المجموعات".

واختتم ميتشو تصريحاته إن الزمالك فريق بطولة ولاعبوه يمتلكون شخصية القيادة داخل الملعب ويثق فيهم تماما ولن يتنازل عن التتويج بالسوبر أمام الأهلى فى المواجهة التى ستجمع الفريقان يوم الجمعة القادمة قائلا:"علينا أن نركز فى السوبر من الآن ثم نعود إلى المعترك الإفريقي مرة أخرى".