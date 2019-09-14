شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الزمالك يسجل هدف الأمان أمام جينراسيون ( 2 ـ 1) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الزمالك هدف الأمان فى طريق التأهل للدور التالى أمام مضيفه جينيراسيون فوت السنغالى عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 74 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد "لاديور" بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، لتصبح النتيجة 2 / 1 لأصحاب الأرض.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما عبد الله جمعة وأوباما ومحمد عنتر.

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خط الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك أمام جينيراسيون كلا من:"محمد عواد - محمود الونش - محمد عبد السلام - خالد بو طيب - احمد زيزو - مصطفي محمد - محمود عبد العزيز"، بذلك استبعد جهاز الزمالك أشرف بن شرقى ومحمد صبحي وكريم بامبو من قائمة اللقاء.