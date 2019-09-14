شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام : دفاع الزمالك " كارثة " و فريق جينيراسيون يتميز بالتنظيم الجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بانتظام لاعبى الفريق الأبيض داخل أرض الملعب بـ" الكارثة " خلال مباراة اليوم أمام جينيراسيون السنغالى فى المباراة التى جرت بينهما فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا . وأوضح حازم أمام خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " أن لاعبى فريق جينيراسيون يتميزون بالتنظيم الجيد والقدرة الهجومية خلال أحداث لقاء اليوم أمام الزمالك . تعرض الزمالك للخسارة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حازم إمام : دفاع الزمالك " كارثة " و فريق جينيراسيون يتميز بالتنظيم الجيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.