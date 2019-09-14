فيديو .. محمد فاروق يحرز هدف التعادل لبيراميدز أمام شباب بلوزداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن محمد فاروق لاعب فريق بيراميدز بمرمى شباب بلوزداد الجزائرى بالدقيقة 75 من عمر الشوط الثانى فى المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة الكونفدالية الافريقية والتى يستضيفها ملعب الدفاع الجوى . وجاء تشكيل فريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر كالتالى : أحمد الشناوي، عبد الله بكري، عمر جابر، علي جبر، إيريك تراوري، ابراهيم حسن، طارق طه، رجب بكار، نبيل دونجا، عبد الله السعيد وأحمد علي.

























































































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