صور .. أمريكا تحصد لقب بطولة العالم لناشئات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حصد منتخب ناشئات أمريكا للكرة الطائرة المركز الأول و الميدالية الذهبية ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بعد الفوز على إيطاليا بنتيجة 3/2 فى لقاء نهائى البطولة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .
وحصل منتخب البرازيل على المركز الثالث بالفوز على الصين بنتيجة 3/1 , بينما حصل منتخب مصر على المركز العاشر بالخسارة من تركيا 3/0 .
بينما حصل منتخب اليابان على المركز الخامس بالفوز على رومانيا 3 / 0 ، فيما إحتلت روسيا المركز السابع بالفوز على بيرو بنفس النتيجة .
يذكر أن ختام البطولة اقتصر على مراسم التتويج فقط وفقا لبوتوكول بطولات العالم بالاتحاد الدولى.
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