الحمام يتعاقد مع مهاجم الإسماعيلى مواليد 97

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد فريق الحمام مع محمود أبو زيد مهاجم الإسماعيلى مواليد 97 لتدعيم صفوف الفريق فى الميريكاتو الصيفى الحالى استعدادا لدورى القسم الثانى المقرر إقامته يوم 7 اكتوبر المقبل . ويسعى أحمد فكرى الصغير المدير الفنى للحمام ومدرب الإسماعيلى السابق إلى الإستعانة بعدد كبير من فريق الشباب للدراويش الذى تم تسريحه بناء على قرار اتحاد الكرة بإلغاء مسابقة هذا الجيل وهو ما أدى لتريح كافة اللاعبين فى تلك المرحلة السنية بكافة الأندية .

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