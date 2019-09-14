شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. العارضة تحرم مصطفى محمد من احراز التعادل للزمالك أمام جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد مصطفى محمد مهاجم الزمالك، كرة صاروخية ارتطمت فى عارضة مرمى فريق جينيراسيون فوت السنغالى، بالدقيقة 92 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد "لاديور" بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، لتظل النتيجة 2/1 للفريق السنغالى.

وتقدم فريق جينيراسيون فوت السنغالى، بهدف فى الدقيقة 12 أحرزه مامى ليمولى، ثم أحرز الهدف الثانى فى الدقيقة 68، وأحرز مصطفى محمد هدف تقليص الفارق فى الدقيقة 74.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما عبد الله جمعة وأوباما ومحمد عنتر.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك أمام جينيراسيون كلا من:"محمد عواد - محمود الونش - محمد عبد السلام - خالد بو طيب - احمد زيزو - مصطفي محمد - محمود عبد العزيز"، بذلك استبعد جهاز الزمالك أشرف بن شرقى ومحمد صبحي وكريم بامبو من قائمة اللقاء.