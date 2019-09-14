شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يكشف سر استبعاد بن شرقى من مواجهة بطل السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، سر استبعاد المغربى أشرف بن شرقى من مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على ستاد "لاديور" بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز الفريق السنغالى بنتيجة 2/1.

أوضح ميتشو أن عدم مشاركة بن شرقى، جاءت بسبب اصابة اللاعب بـ"مغص معوى" صباح اليوم، الأمر الذى جعله يعتمد على محمد عنتر، مؤكدًا إنه قدم أفضل ما لديه خلال اللقاء، وتغييره جاء لسبب تكتيكي.

اضاف المدير الفنى للزمالك، أن نزول المغربي خالد بوطيب ومصطفي محمد للسبب فنية أيضًا، لافتًا إلى عبد الله جمعه قدم أداءً جيدًا في الجبهة اليمنى، وختم ميتشو قائلا: "الزمالك فريق بطولة ولاعبوه يمتلكون شخصية القيادة داخل الملعب واثق فيهم تماما".