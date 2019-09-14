شاهد هدف بلوزداد فى مرمى بيراميدز من المدرجات بكاميرا سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة سوبر كورة هدف شباب بلوزداد الجزائرى فى مرمى بيراميدز من المدرجات، خلال المباراة التى جمعت الفريقين ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة الكونفدالية الافريقية على ملعب الدفاع الجوى وانتهت بنتيجة 1 - 1 . لعب بيراميدز اللقاء بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر بتشكيل كالتالى : أحمد الشناوي، عبد الله بكري، عمر جابر، علي جبر، إيريك تراوري، ابراهيم حسن، طارق طه، رجب بكار، نبيل دونجا، عبد الله السعيد وأحمد علي.

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