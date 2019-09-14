شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم بإلتماس للكاف لرفع الإيقاف عن "موكورو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النادى المصرى بإلتماس إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، لرفع الإيقاف عن لاعبه شيخ موكورو بعد قرار إيقافه.

وقرر الجهاز الفنى للنادى المصرى، بقيادة إيهاب جلال، استبعاد شيخ موكورو من حساباته أمام ماليندى بطل زنجبار المقرر لها غدا، الأحد، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.

جاء ذلك بعدما تلقى النادى المصرى خطابا رسميا من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" يفيد بإيقاف اللاعب.

وحصل نادى الهلال الأبيض السوداني، الذى كان يلعب له موكورو من قبل، على حكم من قبل المحكمة الدولية الرياضية بإيقاف لاعبه السابق موكورو، بناءً على الشكوى المقدمة ضد اللاعب عام 2017 لدى الاتحادين الأفريقى والدولى بعدما وقع للنادي المصرى، رغم أن عقده كان ساريًا مع الفريق السوداني.