شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يسابق الزمن للتعاقد مع صفقتين قبل غلق الميريكاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق مسئولو الترسانة الزمن من أجل إبرام صفقتين أحدهما فى مركز الظهير الأيمن واخرى فى مركز صانع الألعاب لغلق ملف الصفقات الصيفية استعدادا لدورى القسم الثانى . ويسعى الجهاز الفنى للترسانة بقيادة علاء ميهوب من التعاقد مع لاعبين من الدورى الممتاز لزيادة عناصر الخبرة داخل صفوف الفريق فى ظل رغبته فى المنافسة على الصعود لدورى الأضواء فى الموسم المقبل . كان الترسانة قد تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين أبرزهم محمد اشرف مهاجم وادى دجلة وسيد حمدى مهاجم بورتو السويس وأحمد العارف مهاجم السكة الحديد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الترسانة يسابق الزمن للتعاقد مع صفقتين قبل غلق الميريكاتو الصيفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.