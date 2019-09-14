حاجى ضيوف يلتقى لاعبى الزمالك بعد الخسارة من جينيراسيون فوت السنغالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حاجى ضيوف نجم منتخب السنغال السابق، على النزول لأرض ملعب مباراة فريق الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، عقب نهايتها لمصافحة اللاعبين والجهاز الفنى، ورئيس البعثة البيضاء. وتواجد الحاجى ضيوف فى مدرجات ملعب "لاديور" بمدينة أتيس السنغالية، الذى احتضن مباراة الزمالك وبطل السنغال فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز جينيراسيون بنتيجة 2/1. وتعد تلك الهزيمة هى الأولى فى مشوار الزمالك ببطولة دورى أبطال إفريقيا التى يعود الأبيض للمشاركة فيها بعد غياب عامين منذ أن خرج من دور المجموعات بالبطولة عام 2017، وذلك بعدما تخطى عقبة دور الـ64 من البطولة الجارية بالفوز على فريق ديكاداها الصومالى بنتيجة 13 / 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى الدور التمهيدى، وأقيمت مباراتى الزمالك وديكاداها فى مصر، حيث فاز الأبيض فى مباراة الذهاب بنتيجة 7 / 0 فيما كرر فوزه فى مباراة الإياب بنتيجة 6/ 0.

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