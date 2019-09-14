لاعبو الأهلى يحتفلون بعيد ميلاد فايلر بعد الفوز على كانو سبورت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفل لاعبو النادي الأهلى بعيد ميلاد مديرهم الفني السويسري رينيه فايلر اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر، وذلك بعد انتهاء مباراة كانو سبورت بفندق الإقامة. وفاز الأهلى على كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية بهدفين نظيفين فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأخير، والتي جاءت ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الافريقية.

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