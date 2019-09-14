شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف الزمالك وبطل السنغال بدورى ابطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق الزمالك من جينيراسيون فوت السنغالى، بنتيجة 2/1 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد "لاديور" بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

فى الدقيقة 12 جاءت المباغتة من بطل السنغال بتسجيل الهدف الأول من عرضية من على حدود منطقة الجزاء استلمها ليمولاي لاعب جينيراسيون وتوغل داخل منطقة الجزاء وسددها على يسار محمد أبو جبل لحظة خروجه لمواجهته.

وفى الدقيقة 69 سجل بطل السنغال هدفه الثانى من خطأ ساذج من وسط الزمالك في إرجاع الكرة إلى دفاع الفريق الأبيض استغلها مهاجم بطل السنغال وانفرد بأبو جبل مسجلا الهدف الثانى لفريقه قبل أن ينجح مصطفى محمد فى تقليص الفارق للزمالك بتسجيل الهدف الأول فى الدقيقة 75 برأسية عقب تلقيه عرضية من أوباما من ركلة ركنية حولها برأسه فى الشباك.

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