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شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف الزمالك وبطل السنغال بدورى ابطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق الزمالك من جينيراسيون فوت السنغالى، بنتيجة 2/1 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد "لاديور" بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.
فى الدقيقة 12 جاءت المباغتة من بطل السنغال بتسجيل الهدف الأول من عرضية من على حدود منطقة الجزاء استلمها ليمولاي لاعب جينيراسيون وتوغل داخل منطقة الجزاء وسددها على يسار محمد أبو جبل لحظة خروجه لمواجهته.
وفى الدقيقة 69 سجل بطل السنغال هدفه الثانى من خطأ ساذج من وسط الزمالك في إرجاع الكرة إلى دفاع الفريق الأبيض استغلها مهاجم بطل السنغال وانفرد بأبو جبل مسجلا الهدف الثانى لفريقه قبل أن ينجح مصطفى محمد فى تقليص الفارق للزمالك بتسجيل الهدف الأول فى الدقيقة 75 برأسية عقب تلقيه عرضية من أوباما من ركلة ركنية حولها برأسه فى الشباك.
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.
خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما عبد الله جمعة وأوباما ومحمد عنتر.
خط الهجوم: عمر السعيد.
وجلس على مقاعد بدلاء الزمالك أمام جينيراسيون كلا من: "محمد عواد - محمود الونش - محمد عبد السلام - خالد بو طيب - احمد زيزو - مصطفي محمد - محمود عبد العزيز"، بذلك استبعد جهاز الزمالك أشرف بن شرقى ومحمد صبحي وكريم بامبو من قائمة اللقاء.
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