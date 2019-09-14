فايلر : نتطلع لتحقيق أول بطولة فى الموسم فى الديربي أمام جماهيرنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على فوز فريقه فى مباراة كانو سبورت بطل غينيا وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وجاءت ترجمة حديث فايلر على تويتر باللغة العربية كالتالي :"بداية موفقة ونتطلع للأفضل.. نري جماهيرنا يوم الجمعة فى الديربي وسنحاول الفوز بالمباراة وتحقيق أول بطولة فى الموسم". فاز الأهلى على كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية بهدفين نظيفين فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأخير، والتي جاءت ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الافريقية. Advertisements

فايلر

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