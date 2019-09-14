شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أهداف مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، فى المواجهة التى أقيمت بينهمتا مساء اليوم السبت على ملعب الدفاع الجوي والتي جاءت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية، ليعقد موقفه فى البطولة قبل مباراة الإياب فى الجزائر، بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوي، عبد الله بكري، عمر جابر، علي جبر، إيريك تراوري، ابراهيم حسن، طارق طه، رجب بكار، نبيل دونجا، عبد الله السعيد وأحمد علي.

تقدم شباب بلوزداد بالنتيجة فى الدقيقة عن طريق أمير سعيود قبل أن يتعادل محمد فاروق لبيراميدز فى الدقيقة 75 من عُمر اللقاء، تبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة وأهدر لاعبو الجانبين العديد من الفرص الخطيرة خاصة عن طريق أمير سعيود من جانب بلوزداد وعن طريق عبد الله السعيد من جانب بيراميدز.

هدف بيراميدز عن طريق محمد فاروق بالدقيقة 75 هدف فريق شباب بلوزداد عن طريق امير سعيود بالدقيقة 65