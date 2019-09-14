سموحة يتعاقد مع محترفة أمريكية لدعم فريق السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة فرج عامر فى التعاقد مع اللاعبة الأمريكيةباترشيا برايت لتدعيم صفوف فريق السيدات فى الموسم الجديد ، ووقعت اللاعبة على عقد لمدة موسم واحد فقط . Advertisements كان سموحة قد تعاقد خلال الساعات الماضية مع الأمريكى جيمس جاستس لمدة عام حيث كان يلعب بالفريق الموسم الماضى وجدد عقده موسم اضافى وانضم لتدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد الذى ينطلق الشهر المقبل .

سموحه والسلة 2



سموحه والسلة 3



سموحه والسلة

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