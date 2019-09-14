ميتشو: نمتلك ميزة في الإياب أمام بطل السنغال.. وسنستعيد 4 لاعبين بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، أن فريقه سيمتلك ميزة في مباراة الإياب أمام خصمه جينيراسيون فوت السنغالي.

وكان الزمالك خسر مباراة الذهاب أمام جينيراسيون فوت بهدف مقابل هدفين في إطار ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف ميتشو في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" اليوم السبت :"لعبنا أمام فريق قوي، الفريق السنغالي تفوق علينا لسببان وهما ميزة الملعب والجماهير".

وتابع :"نفس هذه المزايا ستتواجد أيضًا وسنتفوق عليهم في الإياب بسبب الجماهير والملعب".

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وواصل:"مباراة الإياب ستكون مفتوحة، وسنلعب بأفضل أسلوب للتفوق عليهم، أمامنا فرصة من أجل الصعود حيث سنستعيد 4 لاعبين في لقاء الإياب والسوبر".

وعن سبب غياب المغربي أشرف بنشرقي، أوضح :"بن شرقي تعرض لإصابة بنزلة معوية الأمر الذي جعلني أقوم بالدفع بمحمد عنتر".

وأكمل المدير الفني الصربي :"أحرزنا هدفًا، وكان بالإمكان تسجيل الهدف الثاني وتحقيق التعادل".

ويحتاج الزمالك لنتيجة الفوز فقط في لقاء الإياب من أجل الصعود لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث يتطلب على الأبيض الفوز بهدف دون رد على أقل تقدير لحجز بطاقة الصعود.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب سيقام في مصر وتحديدًا في 27 من الشهر الجاري.