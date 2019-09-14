طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة أيمن أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي، حجم إصابة مدافع الفريق أيمن أشرف، موضحا أنه يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية وهو السبب في استبداله أمام كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وغادر أيمن أشرف ملعب مالابو الجديد في الدقيقة 82 مصابًا ليشارك ياسر إبراهيم.

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وقال خالد محمود في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي أن إصابة أيمن أشرف مدافع الفريق التي تعرض لها اليوم في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مجرد إجهاد في العضلة الخلفية.

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب سيخضع لأشعة لمعرفة حجم الإصابة وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا خارج دياره على حساب كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جاء ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.