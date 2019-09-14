بالفيديو.. طرد محمد النني مع باشكتاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

تعرض المصري محمد النني للطرد خلال المباراة التي تجمع فريقه، باشكتاش، مع غازي عنتاب، في إطار مباريات الدوري التركي الممتاز.

وجاءت مشاركة النني خلال المواجهة، للمرة الأولى بشكل رسمي بعد انتقاله من صفوف أرسنال معارًا إلى باشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وجاء طرد النني في الدقيقة 76 من زمن اللقاء، بعدما تعرض للاعتداء من جانب كايودي، قبل أن يرد المصري باعتداء آخر، ليتعرض الثنائي للطرد.

وكان الكرواتي فيدا مدافع بيشكتاش قد تعرض للطرد في الدقيقة السابعة من اللقاء، لتصبح حصيلة البطاقات الحمراء ثلاث خلال المواجهة.