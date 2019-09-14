بيراميدز يُعقد من موقفه الأفريقي بالتعادل أمام بطل الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
فرّط فريق بيراميدز في فوز على ملعبه "الدفاع الجوي" بعد التعادل أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري (1-1) في إطار ذهاب الدور الثاني من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
أمير سعيود لاعب الأهلي السابق وشباب بلوزداد الجزائري استطاع أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 65، في المقابل أحرز محمد فاروق هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة 75.
ويحتاج بيراميدز للفوز أو التعادل بأكثر من هدف في مباراة الإياب والمقرر لها 27 من الشهر الجاري، في المقابل يحتاج بطل الجزائر للتعادل السلبي على أقل تقدير.
بيراميدز كان قد صعد إلى الدور الثاني من عمر البطولة عقب الفوز على ايتوال دو كونغو (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.
تشكيل بيراميدز: أحمد الشناوي - طارق طه - علي جبر - عبد الله بكري - رجب بكار - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد علي.
تشكيل شباب بلوزداد: مرباح جايا - شعيب قداد - شمس الدين نساخ - محمد خثير زيتي - سفياني بوشار - عادل جرار - أمير سعيود - بلال تاريكات - حسين سالمي - حمزة بلحول - خالد بوسليو.
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