الزمالك يسقط أمام جينيراسيون فوت السنغالي بثنائية في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تلقى فريق الزمالك خسارة أمام جينيراسيون فوت بهدفين لهدف، في مباراة ضن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وسجل جينراسيون فوت الهدف الأول في الدقيقة 11 من الشوط الأول بعد اختراق من عمق دفاع الزمالك، لينجح ليما مولاي في وضع الكرة بشباك أبو جبل من أولى هجمات أصحاب الأرض.

وأضاف ليما مولاي الهدف الثاني لجينراسيون في الدقيقة 68 من اللقاء، بعد خطأ فادح من دفاع الزمالك، ليصبح اللاعب في حالة إنفراد بالمرمى قبل أن يصوبها أعلى أبو جبل داخل الشباك.

وتمكن البديل مصطفى محمد من تسجيل هدف تقليص الفارق للزمالك مع حلول الدقيقة74، بعد كرة ركنية حولها لشباك الفريق السنغالي.

ويلعب الزمالك مع ممثل السنغال في مباراة الذهاب خارج أرضه، على أن تقام مواجهة العودة في مصر أحد أيام 27، 28 و29 سبتمبر الجاري.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمد عنتر.

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خط الهجوم: عمر السعيد.

ملخص المباراة

ليما مولاي يسجل الأول لفريق جينيراسيون فوت في الدقيقة 11، بعد اختراق من عمق دفاع الزمالك وخروج خاطيء من الحارس أبو جبل.

في الدقيقة 20، احتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لفريق الزمالك، وتكفل فرجاني ساسي بتنفيذ الركلة، ليسدد الكرة وتعلو عارضة حارس فريق جينيراسيون فوت السنغالي.

وحصل طارق حامد على بطاقة صفراء في الدقيقة32، بعد تدخلة بعنف ضد لاعب فريق جينيراسيون فوت، ليتعرض بعدها على الخطأ ليشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجهه.

في الدقيقة 49، قرر ميتشو الدفع باللاعب المغربي خالد بو طيب بدلا من محمد عنتر، لتنشيط الشق الهجومي للزمالك.

وقرر ميتشو، مدرب الزمالك الدفع بالمهاجم الشاب مصطفى محمد بدلا من المهاجم عمر السعيد في الدقيقة 60.

استغل اللاعب مامي ليمولي خطأ فادح من دفاع الزمالك ليسجل الهدف الثاني لفريق جينيراسيون فوت، والذي استغل كرة عائدة لدفاع الزمالك ليحصل عليها ويسددها في الشباك.

وتمكن البديل مصطفى محمد من تسجيل هدف تقليص الفارق للزمالك مع حلول الدقيقة74، بعد كرة ركنية حولها لشباك الفريق السنغالي.

في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع حرمت عارضة الفريق السنغالي، فريق الزمالك من تسجيل هدف التعادل، بعد تصوية صاروخية من خارج منطقة الجزاء أطلقها مصطفى محمد.