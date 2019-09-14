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أول تعليق من ماني على أنباء أزمته مع صلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

رفض ساديو ماني لاعب نادي ، وصف ما حدث في لقاء فريقه ضد بيرنلي بأنه مشاجرة مع زميله محمد صلاح، لافتًا أن العلاقة بينه وبين اللاعب المصري على أفضل ما يرام.

وردًا على سؤال وُجه إليه عبر قناة كانال بلس بعد لقاء ليفربول ضد نيوكاسل، أوضح ماني أنه تحدث مع صلاح بعد اللقاء والعلاقة بينهما كأفضل ما يكون حاليًا.

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وقال الجناح السنغالي: "مشاجرة مع صلاح؟ عليكم اختيار طريقة أفضل للحديث واختيار الألفاظ!، هذه الأمور تحدث في كرة القدم وهي طبيعية".

واختتم: "أحيانًا نريد التحدث وجهًا لوجه وهذا ما حدث بالفعل، الآن نحن نتصالح، نحن أصدقاء حميميون من جديد كما كنا من قبل".

الجدير بالذكر أن ماني اعترض بإنفعال بعد استبداله في مواجهة بيرنلي، وهو ما تم تفسيره بأنه بسبب عدم تمرير صلاح كرة إليه في أحد الهجمات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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