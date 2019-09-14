أبطال إفريقيا.. صنداونز يفوز 5-0.. وأول أغسطس يهزم جرين إيجلز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اكتسح فريق صنداونز الجنوب أفريقي مضيفه كوتي دي أور بطل سيشيل بخماسية نظيفة، اليوم السبت، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وتقدم صنداونز في الدقيقة السادسة عن طريق صامويل مابوندا، وانتظر الفريق الجنوب أفريقي حتى الدقيقة 68 ليسجل الهدف الثاني عبر لايل لاكاي.

وفي الدقيقة 70 سجل سيفيليلي مخوليسي الهدف الثالث لصن داونز، قبل أن يعود مابوندا ويسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 77، ثم اختتم واين أرندسي مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة 84.

وأصبح الفريق مرشحاً بقوة للتأهل إلى دور المجموعات قبل مباراة الإياب بين الفريقين التي تقام يوم 27 من الشهر الجاري، في مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية.

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وفي دار السلام، اقتنص زيسكو يونايتد الزامبي تعادلاً صعباً من أرض مضيفه يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة (1-1).

وتقدم يانج أفريكانز في الدقيقة 25 عن طريق باتريك سيبمانا، قبل أن يدرك شيمي مايمبي التعادل لفريق زيسكو في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وفاز أول أغسطس الأنجولي على مضيفه جرين إيجلز الزامبي (2-1).

وتقدم أوجستينو مابولولو للفريق الأنجولي في الدقيقة 27، قبل أن يدرك أميتي شاميندي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 77، وفي الدقيقة 86، سجل جاك باكولو بيتوم هدف الفوز للفريق الأنجولي.

وعلى ملعب ستاد باربورفيلدز، فاز بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي على سونجو الموزمبيقي بهدف نظيف، بينما تعادل بيترو أتلتيكو الأنجولي على أرضه مع ضيفه كمبالا سيتي الأوغندي (0-0).