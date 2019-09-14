أحمد علي يقود هجوم بيراميدز أمام شباب بلوزداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر على تشكيل فريقه الذي يواجه نظيره شباب بلوزداد بطل الجزائر مساء اليوم. ويتواجه بيراميدز مع بلوزداد في الثامنة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويضم التشكيل: Advertisements حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: طارق طه وعلي جبر وعبد الله بكري ورجب بكار خط الوسط: نبيل دونجا وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وعمر جابر وإيريك تراوري خط الهجوم: أحمد علي

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