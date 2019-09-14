الإتحاد السكندري يكتسح الحرية المطروحي وديًا

اكتسح فريق الاتحاد السكندري نظيره الحريه المطروحي باربعة اهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن استعدادات الفريق السكندري للموسم الجديد. ضمن استعدادات الفريق السكندري للموسم الجديد. سجل اهداف الإتحاد كل من رزاق سيسيه هدفين وخالد الغندور وكريم الديب. هدفين وخالد الغندور وكريم الديب. ويستعد الاتحاد لمواجهة العربي الكويتي في اياب دور الـ32من بطولة كاس محمد السادس للأندية الأبطال ومواجهة الزمالك في الاسبوع الاول

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