أهلي جدة يقيل برانكو وجروس يقترب من قيادة الفريق

أكدت تقارير صحفية سعودية أن إدارة النادي أهلي جدة، قررت إقالة المدرب الكرواتي برانكو بعد سلسلة من النتائج المتواضعة التي قدمها الفريق منذ

انطلاق الموسم الجديد، والتي كان آخرها خسارته من الوحدة مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تعلن إدارة النادي خلال الساعات المقبلة إقالة برانكو وتعيين السويسري كريستيان جروس الذي حقق مع الفريق أربعة ألقاب، كمدير فني جديد للأهلي.