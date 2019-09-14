اخبار الرياضه

أهلي جدة يقيل برانكو وجروس يقترب من قيادة الفريق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكدت تقارير صحفية سعودية أن إدارة النادي أهلي جدة، قررت إقالة المدرب الكرواتي برانكو بعد سلسلة من النتائج المتواضعة التي قدمها الفريق منذ

انطلاق الموسم الجديد، والتي كان آخرها خسارته من الوحدة مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تعلن إدارة النادي خلال الساعات المقبلة إقالة برانكو وتعيين السويسري كريستيان جروس الذي حقق مع الفريق أربعة ألقاب، كمدير فني جديد للأهلي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهلي جدة يقيل برانكو وجروس يقترب من قيادة الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا