تعرض اللاعب حسن حسن لاعب منتخب مصر للمصارعه للخسارة اليوم في وزن 72كيلو ضمن بطولة العالم للمصارعه بكازاخستان،والتي تقام خلال الفتره من 12 إلى 18 سبتمبر.
ويشارك منتخب مصر بكل من في البطولة خالد فزاع، سامى أمين، عمرو رضا، مدرب فرج عبد الرازق، وعلى مستوى البنات تشارك سمر حمزة، وفيما يخص الرومانية فيلعبهيثم فهمي، محمد إبراهيم كيشو، عبد اللطيف منيع، حسن حسن، والمدرب حسام مصطفى.
ومن المقرار ان يشارك الاعب محمد ابراهيم كيشو غدا في وزن 76كليو
وتاهل البطولة من ضمن البطولات التي تاهل لأولمبياد طوكيو 2020 .
كانت هذه تفاصيل خبر خسارة لاعب منتخب مصر للمصارعة في بطولة العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.