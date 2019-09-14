خسارة لاعب منتخب مصر للمصارعة في بطولة العالم

تعرض اللاعب حسن حسن لاعب منتخب مصر للمصارعه للخسارة اليوم في وزن 72كيلو ضمن بطولة العالم للمصارعه بكازاخستان،والتي تقام خلال الفتره من 12 إلى 18 سبتمبر.

ويشارك منتخب مصر بكل من في البطولة خالد فزاع، سامى أمين، عمرو رضا، مدرب فرج عبد الرازق، وعلى مستوى البنات تشارك سمر حمزة، وفيما يخص الرومانية فيلعب

هيثم فهمي، محمد إبراهيم كيشو، عبد اللطيف منيع، حسن حسن، والمدرب حسام مصطفى.

ومن المقرار ان يشارك الاعب محمد ابراهيم كيشو غدا في وزن 76كليو

وتاهل البطولة من ضمن البطولات التي تاهل لأولمبياد طوكيو 2020 .