الترتيب النهائي للمنتخبات بعد نهاية بطولة العالم

توج المنتخب الأمريكي للكرة الطائرة ببطولة العالم للطائرة للناشئات بعد الفوز على ايطاليا في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 التي اقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية. وجاءت نتيجة الأشواط : 25-17 ، 25-19 ، 25-18 ، 25-22 ،15-10 وفيما يلي الترتيب النهائي للمنتخبات بعد انتهاء بطولة العالم للطائرة : المركز الأول – أمريكا المركز الثاني – إيطاليا المركز الثالث – البرازيل المركز الرابع – الصين المركز الخامس – اليابان المركز السادس – رومانيا المركز السابع – روسيا المركز الثامن – بيرو المركز التاسع – تركيا المركز العاشر – مصر المركز الحادي عشر – بلغاريا المركز الثاني عشر – الأرجنتين المركز الثالث عشر – كوريا الرابع عشر – كندا الخامس عشر – تايلاند السادس عشر – بورتريكو وفيما يلي الترتيب النهائي للمنتخبات بعد انتهاء بطولة العالم للطائرة : المركز الأول – أمريكا المركز الثاني – إيطاليا المركز الثالث – البرازيل المركز الرابع – الصين المركز الخامس – اليابان المركز السادس – رومانيا المركز السابع – روسيا المركز الثامن – بيرو المركز التاسع – تركيا المركز العاشر – مصر المركز الحادي عشر – بلغاريا المركز الثاني عشر – الأرجنتين المركز الثالث عشر – كوريا الرابع عشر – كندا الخامس عشر – تايلاند السادس عشر – بورتريكو

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