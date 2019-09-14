الزمالك يخسر أمام جينيراسيون السنغالي 1-2 ويقترب من دور الــ16 الأفريقي

خسر فريق الزمالك أمام ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا

سجل هدفي جينيراسيون فوت المهاجم " ليما مولي" في الدقيقتين 12 و68 بينما سجل هدف الزمالك البديل مصطفى محمد في الدقيقة 73 وتصدت العارضة لهدف لصالح الأبيض في الوقت المحتسب البدل من الضائع للشوط الثاني.

ويحتاج الزمالك لهدف نظيف في لقاء العودة يوم 29 سبتمبر الجاري بالقاهرة للتأهل لدور الــ16.

جاء اللقاء لصالح الزمالك على مدار الشوطين دون فاعلية على المرمى ،وتحسن الأداء في الشوط الثاني بنزول مصطفى محمد الذى أزعج دفاع المنافس.

الشوط الاول

بدأ الزمالك اللقاء بهجوم ونجح في فرض سيطرته على منطقة المناورات للفريق السنغالي .

اعتمد جينيراسيون فوت على المرتدات من خلال انطلاقات خادم ديوا وعيسى ضيوف ودمنيك مندى وليما مولي مصدر إزعاج بسرعته وانطلاقاته.

أهدر فرجانى والسعيد ويوسف أوباما عدة فرص داخل منطقة الجزاء بسبب الرعونة والبطء الذى ساعد في إضاعة فرص كانت كفيلة بهز شباك المنافس مبكرا.

هدف مفاجئ

وسط السيطرة الييضاء ومن هجمة سريعة ملعوبة يسجل ليما مولي هدفا وسط دفاعات الزمالك وثغراته الغريبة مما اربك حسابات الابيض

وضغط الزمالك وحاول ولم تترجم السيطرة إلى أهداف خاصة في الدقائق الأخيرة التي لاحت فيها عدة فرص خاصة ضربة حرة مباشرة من خارج المنطقة تصدى لها فرجاني وابعدها بسهولة الحارس محمد نياري.

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الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني دفع ميتشو بالثنائي مصطفى محمد وخالد بوطيب بدلا من عمر السعيد- غير الموفق- ومحمد عنتر ويضغط الزمالك بحثا عن هدف التعادل.

يهدر الزمالك بنفس سيناريو هدفين في

حلق المرمى وسط دربكة للثنائي محمود علاء وفرجاني ساسي.

هدف ثان مفاجئ

وسط السيطرة البيضاء ونقل الهجمة سريعا مع تقدم قلبي دفاع الزمالك محمد عبد الغني والبديل مصطفى محمد ومحمود علاء خاصة الأخير الذي تناسى أن مهمته الأولى دفاعية تصل الكرة لليما مولي يسنغل تقدم محمد أبو جبل ويضع بسهولة الهدف الثاني.

يضغط الزمالك مع وجود تنسيق واتزان في الهجمات البيضاء التي اربكت المنافس والذى تراجع للحفاظ على الفوز الثمين بهدفين نظيفين.

هدف مصطفى محمد

في الدقيقة 73 ومن ضربة ركنية يلعب الكرة بالونية ساقطة داخل منطقة الجزاء يرتقى من أعلى نقطة مصطفى محمد رغم طول حارس المرمى وخط الدفاع ويضع الكرة على يسار الحارس محمد نيارى مسجلا هدف للأبيض.

يلعب أحمد السيد زيزو مكان عبد الله جمعة وبعد نزوله يلعب البديل عرضية داخل منطقة الجزاء لم تجد رأسا تضع الكرة في الشباك.

في الدقيقة 2 من الوقت البدل الضائع ومن هجمة بيضاء يستلم مصطفى محمد ويسدد بمهارة ويركن بيمناه من خارج المنطقة في العارضة وتعود للملعب.