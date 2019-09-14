بيراميدز يتعادل مع شباب بلوزداد ويٌؤزم موقفه بكأس الكونفيدالية

تعادل فريق بيراميدز مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دور 32 التمهيدي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

بادر شباب بلوزداد بالتهديف عن طريق لاعب أمير سعيود في الدقيقة 65ن فيما ادرك بيراميدز التعادل عن طريق محمد فاروق

في الدقيقة 75.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف وسط محاولات حثيثة من جانب لاعبي بيراميدز، ومع بداية الشوط الثاني كثف الفريق الجزائري محاولاته واستطاع ان يتقدم في أول 15 دقيقة بالشوط الثاني،

لكن بيراميدز استطاع ان يدرك التعادل بعد عشرة دقائق فقط.

حاول بيراميدز أن يسجل هدف التقدم لكن الفريق الجزائري تراجع ليحافظ على نتيجة التعادل، ليرجئ الفريقان حسم التأهل لمباراة الإياب بينهما.

جدير بالذكر أن شباب بلوزداد يستضيف بيراميدز في السابع والعشرين من الشهر الجاري بمباراة العودة بينهما، التي ستكون صعبة على الفريق المصري الذي يحتاج الفوز أو التعادل السلبي لضمان التأهل.