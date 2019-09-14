برشلونة يتقدم على فالنسيا في الشوط الأول

تمكن برشلونة من التقدم على فالنسيا بالشوط الأول بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب الكامب نو،في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
تقدم برشلونة مبكراً في الدقيقة الثانية عن طريق أنسوماني فاتي،ولم ينتظر البلوجرانا كثيراً حتى عززوا تقدمهم بهدف ثاني سجله فرينكي دي يونج في الدقيقة السابعة.
فيما تمكن كيفين جاميرو من تقليص الفرق بإحراز هدف فالنسيا، في الدقيقة 29.
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