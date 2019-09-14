الوحدة يخطف فوزا ثمينا من أهلى جدة فى الدورى السعودى للمحترفين

حقق فريق الوحدة فوزا مهما على نظيره أهلى جدة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة

الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

أحرز ثنائية الوحدة يوسف نياكات فى الدقيقتين ٨، ٤٧ من الشوط الاول من المباراة، بينما أحرز عمر السومة هدف

فى الدقيقة السادسة من الوقت البدل من الضائع للشوط الثاني.

وأهدر عمر السومة ضربة جزاء فى الدقيقة ٦٦ من بداية الشوط الثاني من المباراة.

بهذة النتيجة يحتل الوحدة المركز الثانى عشر برصيد ٣ نقاط، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 4 نقاط في المركز السابع.