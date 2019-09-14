رئيس قناة الأهلي يوضح أسباب عدم إذاعة مباراة كانو سبورت

كشف محمد العدل رئيس قناة الأهلي، عن أسباب عدم إذاعة مباراة المارد الأحمر أمام كانو سبورت،والتي جمعهتما اليوم السبت، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وقال العدل، في تصريحات تليفزيونية، :"هناك قناةزميلة أعلنت عن إذاعة المباراة وهي قناة أون سبورت، لكننا فؤجئنا في النهاية بعدم قدرتهم على ذلك".
وأضاف: "هذه المباريات لها حقوق بث ومن يملك حقوق البث هي الشركات الراعية، وليسنحن، وحاولنا نقل تفاصيل اللقاء عبر مراسلنا إلى جانب عزمنا إذاعة اللقاء مسجلا في تمام العاشرة مساء اليوم، بعد تصويرها بكاميرات القناة الخاصة رغم عدم استعدادنا لذلك، وهذا أقصى ما نستطيع تقديمه، ونعتذر للجماهير ونقدر غضبهم".
يذكر أن الأهلي فاز بهدفين نظيفين في المباراة أمام كانو سبورت، أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.
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