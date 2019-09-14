مانشستر سيتي يذوق الخسارة الأولى و يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات

فجر نورويتش سيتي مفاجأة من العيار الثقيل، بإسقاطه ضيفه حامل اللقب مانشستر سيتي 3-2 مساء السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.



وأحرز أهداف نورويتش سيتي كل من كيني ماكلين (18) وتود كانتويل (28) وتيمو بوكي (50)، فيما سجل للسيتي سيرجيو أجويرو (45) ورودري (88).



ورغم الخسارة الأولى للفريق في المسابقة، احتفظ مانشستر سيتي بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول، فيما ارتفع رصيد نورويتش سيتي إلى 6 نقاط، وارتقى للمركز الثاني عشر.



وقدم لاعبو نورويتش سيتي أداء بطوليا أمام مانشستر سيتي الذي كعادته استحوذ على الكرة معظم الوقت، بيد أنه وجد صعوبة بالغة في كسر التكتل الدفاعي للاعبي الخصم داخل منطقة الجزاء.



واعتمد مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، على طريقة اللعب 4-3-3، لكنه افتقد لمدافعه الفرنسي إيميريك لابورت الذي ربما يغيب لمدة تصل إلى 6أشهر بسبب الإصابة، فعاد الإنجليزي جون ستونز إلى التشكيل الأساسي ليلعب إلى جانب الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين كايل ووكر وأولكسندر زينشينكو.



من جانبه استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات من جديد، بتحقيق فوز ثمين على ليستر سيتي بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.



وسجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد، ماركوس راشفورد في الدقيقة 8 من علامة الجزاء.



ورفع مانشستر يونايتد بهذا الفوز رصيده إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع، وتجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 8 في المركز الخامس.



ودخل مانشستر يونايتد المباراة بقوة بحثًا عن تحقيق الانتصار، ففي الدقيقة الثالثة، تحصل الشياطين الحمر على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، سددها أندرياس بيريرا بصورة متقنة، إلا أن كاسبر شمايكل تألق وأخرجها إلى ركنية.





المصدر: موقع كورة