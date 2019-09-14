رغم الهتافات ضده.. نيمار يرد بمقصية وفوز قاتل لباريس سان جيرمان

أحرز نيمار هدفا مذهلا في اللحظات الأخيرة لصالح باريس سان جيرمان قوبل بهتافات تشجيع أكثر من صيحات الاستهجان في فوز حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم 1-صفر على ريسنج ستراسبورج يوم السبت في أول ظهور للمهاجم البرازيلي هذا الموسم عقب فشل انتقاله إلى برشلونة.



وهز مهاجم منتخب البرازيل الشباك بتسديدة بهلوانية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ليتلقى تشجيعا من أغلب المشجعين باستاد بارك دي برينس، باستثناء صيحات استهجان قليلة، بعدما بدا أنه وضع قصة انتقاله وراء ظهره.



ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 12 نقطة من خمس مباريات قبل مباراته ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم، وهو لقاء لن يشارك فيه نيمار بسبب الإيقاف.



وغاب نيمار (27 عاما) عن تشكيلة فريقه (الأساسية والاحتياطية) منذ مطلع الموسم الحالي، في ظل الحديث عن رغبته بالعودة الى برشلونة الذي انتقل منه الى سان جرمان في صيف العام 2017، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في العالم.



لكن عودة نيمار الى صفوف الفريق بعد صيف مضطرب تخللته أسابيع المفاوضات للعودة الى فريقه السابق برشلونة الإسباني، بدأها مشجعو النادي الباريسي بإطلاق العنان لصافراتهم لدى سماعهم اسمه خلال تقديم الفريقين، وأيضا لدى لمسه الكرة للمرة الأولى.



كما وجه المشجعون أهازيج باللغة الإسبانية ضد والدة نيمار في حين رفع آخرون لافتة بالبرتغالية توجهوا فيها الى والد نيمار ووكيل أعماله، داعين إياه فيها الى "بيعه" في فيلا ميموزا، وهي إحدى ضواحي مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية التي تعرف بانتشار الدعارة فيها.



وخاض نيمار آخر مباراة مع سان جرمان في 11 أيار/مايو الماضي ضد أنجيه في الدوري الفرنسي.



واستمر غياب المهاجم كيليان مبابي هداف الدوري الموسم الماضي وزميله في خط الهجوم الاوروغوياني إدينسون كافاني المصابين، فشارك الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ اساسيا في المقدمة.



ووجد سان جرمان صعوبة في اختراق الجدار الدفاعي لمنافسه وكانت أخطر محاولاته لنيمار في الشوط الأول عندما حاول تسديد الكرة من فوق الحارس المتقدم لكنه أخطأ المرمى.



وصمد ستارسبورغ حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما رفع عبدو ديالو كرة عرضية من الجهة اليسرى قابلها نيمار بمقصية رائعة بالقدم اليسرى، ارتدت من القائم الأيمن وتهادت داخل الشباك.



المصدر: رويترز + فرانس برس