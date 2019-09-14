رياضة | عاجل.. بيان من ريال مدريد بشأن "مباراة باريس" في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان من ريال مدريد بشأن "مباراة باريس" في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بوتراغينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، بأن النادي الملكي مستعد لمواجهة نادي باريس سان جيرمان في أولى مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، تلك البطولة التي يحمل ريال مدريد الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها "13 مرة".

وتحدث، بوتراغينيو عن مواجهة فريق ريل مدريد وليفانتي: "حققنا فوز مهم اليوم على حساب نادي ليفانتي، لقد لعبنا الشوط الأول بشكل كيد، وفي الشوط الثاني قد سجلوا هدف في مباراة، ولكننا نجحتا في أن نحسم المباراة لصالحنا في نهاية الأمر، أعتقد بأن الفريق، كان يلعب بشكل ديناميكي، لقد تحولنا من 3-0 إلى 3-2 وكان ذلك غير متوقع وأعتقد أيضا غير مستحق".

Advertisements

وأكمل مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد: "الفريق يستحق الفوز اليوم على حساب نادي ليفانتي، كنا قريبين من تسجيل الرابع أو الخامس في الشوط الثاني، ولكن في النهاية هذا لم يحدث، حيث أن فريق ليفانتي قد إستغل الوضع جيدًا، وسجل هدفين، ولكن في النهاية حصلنا على 3 نقاط هامة".

ويذكر بأن ريال مدريد قد حقق فوز مهم اليوم على نادي ليفانتي، ليصل إلى النقطة رقم 8 ويقترب أكثر من المنافسة على صدارة الدوري الإسباني.

وختم مدير العلاقات في ريال مدريد، بوتراغينيو، تصريحاته عن الفريق ومباراة باريس سان جيرمان وقال: "أعتقد بأن باريس سان جيرمان، فهو منافس عالي المستوى و مرشح للحصول على دوري أبطال أوروبا، أعتبد بأنها مباريات صعبة للغاية، نحن نود بأن نكون دومًا في الموعد، نريد أن نفوز ونحقق لقب دوري الأبطال في هذا الموسم، هذا هو دومًا طموح ريال مدريد عندما يلعب في دوري أبطال أفريقيا"