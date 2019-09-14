رياضة | الأرقام تؤكد.. مستقبل واعد ينتظر الجوهرة أنسو فاتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرقام تؤكد.. مستقبل واعد ينتظر الجوهرة أنسو فاتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن النجم الإسباني الشاب الموهوب أنسو فاتي، لاعب فريق برشلونة الإسباني من قص شريط التسجيل في مباراة برشلونة وفالنسيا، الجارية الآن، على أرضية ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني "لا ليجا". وسجل أنسو فاتي أول أهداف البارسا في هذه المباراة، في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة من زميله الهولندي فرينكي دي يونج، ليضع الكرة في شباك الحارس ياسبر سيليسين، قبل أن يعود صاحب الـ16 عاماً ويصنع الهدف الثاني للفريق الكتالوني لدي يونج في الدقيقة السابعة من عمر المباراة. Advertisements

ومن الجدير بالذكر انه تشير الأرقام إلى أن النجم الشاب آنسو فاتي، سيكون له مستقبل واعد للغاية في ملعب كامب نو، حيث ان النجم الشاب البالغ من العمر 16 عامًا فقط مع الفريق الأول، قد سجل هدفين وقدم أسيست في أول مباراتين له مع البلاوجرانا.

وفي سياق متصل وجه الحساب الرسمي لبطولة "الليجا" تهنئة للنجم الإسباني الشاب، مرفق معه عبارة: "مرحباً, اسمي أنسومان "أنسو فاتي".

وتشير نتيجة المباراة حتى الآن بين برشلونة وفالنسيا إلى تقدم الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف، بأقدام كلا من دي يونج وإنسو فاتي لبرشلونة وكيفين جاميرو لفالنسيا.