رياضة | الأهلي يحتفل بعيد ميلاد فايلر بعد الفوز على كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحتفل بعيد ميلاد فايلر بعد الفوز على كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعيد ميلاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر السادس والأربعين.

وعقب نهاية مباراة الفريق الأحمر أمام كانو سبورت الغيني، وعودته إلى فندق الإقامة بالعاصمة الغينية مالامبو.

وأحضر لاعبو الفريق الأحمر تورتة للمدير الفني وقاموا بتهنئته بعيد ميلاده الـ٤٦.

وكان فايلر قد قاد الأهلي مساء اليوم لتحقيق الفوز كانو سبورت بثنائية نظيفة في ملعبه في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويكفي الأهلي التعادل في مباراة الإياب للصعود لدوري المجموعات من البطولة.

فايلر يعلق على فوز الأهلي أمام كانو سبورت بثنائية

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب الفوز الذي حققه الفريق الأحمر أمام كانو سبورت الغيني في ملعبه بهدفين دون رد.

واقترب الأهلي من التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد لصلاح محسن ووليد سليمان.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"كان لدينا عدة فرص في الشوط الأول، وكنا الأقرب للتسجيل، ونجحنا في ترجمتها إلى أهداف في الشوط الثاني".

وأضاف :"ترجمنا الفرص إلى أهداف في الشوط الثاني وأحرزنا هدفين وبكل تأكيد الفوز في الذهاب بمثل هذه النتيجة سيساعدنا في مباراة الإياب".

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وزاد :"سعيد أني خضت مباراة اليوم أمام فريق كانو سبورت الذي يلعب كورة جيدة للغاية ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة طوال الشوط الأول".

وتابع :"أرضية الملعب كانت صعبة للغاية وواجهنا مشكلة كبيرة في اللقاء بسببها، صعوبة المباراة لم تكن في فريق كانو سبورت ولكن كانت في أرضة الملعب".

وأشار :"أتمنى أن تكون إصابة أيمن أشرف خفيفة، لم أتحدث مع طبيب الفريق حول إصابته وأتمنى أن تكون بسيطة".

وواصل :"سعيد بالفوز الأول لي مع الأهلي، ومن الصعب أن أشرح الآن ماذا حققت في عملي مع الفريق الأحمر".

وأضاف "تسلمت الفريق منذ أسبوعين فقط وسأعمل جاهدًا مع اللاعبين على تطبيق فكري في المستقبل سيكون الفريق مختلف".

وأشار :"الفوز في مباراة اليوم يمثل ثقة للجميع داخل الفريق وليس لي فقط، نحن نخوض أي مباراة من أجل الفوز فقط".

وواصل :"الفوز في مباراة اليوم سيمنحنا أريحية وأفضلية في مباراة الإياب".

واستطرد :"امامنا وقت كافي للاستعداد إلى المباراة المقبلة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر".

وأتم حديثه :"التوفيق كان حليف لنا في التغييرات والتي صنعت الفارق، أنا سعيد من أجلهم ومن أجل الأهلي"