رياضة | بثنائية يوسف نياكاتي.. الوحدة يحقق فوزا ثمينا على الأهلي

وأحرز يوسف نياكاتي أول أهداف المباراة للوحدة عند الدقيقة الثامنة، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الأهلي.

وسجل نياكتي الهدف الثاني له ولفريقه، في شباك الأهلي، عند الدقيقة الثانية في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأهدر لاعب الأهلي السوري عمر خربين ضربة جزاء احتسبها الحكم لفريقه عند الدقيقة 65.

واستطاع عمر السومة أن يسجل الهدف الأول والوحيد لأهلي من ضربة حرة عند الدقيقة 90 +6.

وتجمد رصيد النادي الأهلي عند 4 نقاط في المركز السابع، فيما حقق الوحدة الفوز بالثلاث نقاط الأولى له ليحتل المركز الحادي عشر.

وفي نفس الجولة، سقط الفريق الأول للكرة بنادي الهلال في فخ التعادل في أمام الفيحاء، بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وأفتتح نواف العابد لاعب الهلال أول أهداف المباراة في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الفيحاء.

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وأحرز أرسينيو مارتينيز هدف التعادل للضيوف في الوقت المحتسب بدل الضائع؛ ليحرم الهلال من الانفراد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم. ورفع الهلال رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة متساويًا مع النصر الذي تعادل سلبيًا مع الشباب في قمة الرياض أمس الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.