رياضة | نيمار ينفجر ويفتح النار على الجميع بعد هجوم الجماهير عليه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار ينفجر ويفتح النار على الجميع بعد هجوم الجماهير عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النجم البرازيلي الدولي، نيمار دا سيلفا، بأن ما يحدث من جماهير نادي باريس سان جيرمان هو أمر غير مقبول على الإطلاق ، مشيرًا إلى كونه لا يرغب في الدخول في مشادات مع جماهير النادي، ولكنه غاضب للغاية بسبب الهتافات التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام سترابورج اليوم.

وكان نيمار دا سيلفا قد قاد فريقه للفوز على حساب سترابورج، وذلك بعدما سجل هدف نظيف، سجله الجناح البرازيلي في الوقت بدل الضائع وذلك بطريقة رائعة بضربة خليفة مزودجة، ليحصل باريس على ثلاث نقاط ساعدته كثيرًا في سباق المنافسة على بطولة الدوري الفرنسي.

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وتحدث نيمار دا سيلفا بعد المباراة، وقال: "لا أعرف لماذا يحدث ذلك، في الحقيقة ليس لدي أي رسالة للجماهير ، وأنا افهمهم، اذا كانوا يرغبون في إهانتي فهم أحرار في ذلك، أما أنا فلا يمكنني أن أكون سعيد بذلك، ومن الآن فصاعدًا، أعلم بأن كل مباراة ألعبها ستكون مثل مباراة خارج ملعبنا، هذه الجماهير يبدو بأنها لن تقف بجانبي مرة أخرى، ما حدث أمر محزن للغاية".

وأكمل نيمار دا سيلفا تصريحاته قائلًا: "الجميع يعرف بأني كنت أربد في المغاردة، قلت ذلك بالفعل في وسائل الإعلام، وقد كررته أكثر من مرة، ولكني لا أريد الحديث عن التفاصيل، في الوقت الحالي أنا لاعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان،" سوف أقدم كل ما أملك للنادي، أنا لاعب محترف، وأفعل ما حدث اليوم أمر يحدث في كثير من الأحيان".

يذكر أن جماهير نادي باريس سان جيرمان، كانت قد هاجمت لاعب ونجم الفريق الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، وذلك على الرغم من كون اللاعب قد قد مستوى مميز في المباراة، وسجل هدف الفوز.