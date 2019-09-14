رياضة | الزمالك يعود من السنغال بخسارة مفاجئة أمام جينيراسيون فوت في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعود من السنغال بخسارة مفاجئة أمام جينيراسيون فوت في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي بهدف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت علة ملعب الأخير في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى من نادي الزمالك الذي ظهر بشكل خافت وبدا عليه الإرهاق والتعب من رحلة السفر إلى السنغال.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عنتر وعبدالله جمعة ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وبادر الزمالك بالهجوم وحصل على ركنية من جهة اليمين لعبها النقاز لكنها مرت دون خطورة بعدها تمريرات في وسط الملعب من جانب الفريقين بدون خطورة على المرمى .

ومبكرا وعلى عكس سير المباراة استغل لاعب الفريق السنغالي خطأ في التمركز واستقبل الكرة على حدود المنطقة وتوغل بها داخل دفاعات الزمالك ليودعها الشباك لحظة خروج أبو جبل معلنا تقدم جينراسيون بهدف دون رد في الدقيقة 11 من عمر المباراة .

ويحاول الزمالك فتح جبهة بدفاعات الفريق السنغالي من جانبي الملعب وبالاختراق من العمق وحاول ساسي تسديد الكرة من خارج المنطقة لكنها مرت خارج المرمى .

ويعود من جديد ويسدد ساسي ركلة حرة تخرج أعلى مرمى جينيراسون إلى خارج الملعب تصبح ضربة مرمى لأصحاب الأرض في الدقيقة 20 من عمر المباراة .

ويمر حمدي النقاز من جهة اليمين ويمررها عرضية داخل المنطقة يشتتها الدفاع السنغالي في الدقيقة 28 بعدها يشهر الحكم البطاقة الصفراء لطارق حامد بعد تدخل مع المنافس.

وتستمر محاولات الزمالك لتدارك النتيجة ويحاول عنتر ويحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة لم تشكل خطورة بعدها هجمة للزمالك يحتسبها الحكم تسلل على محمود علاء .

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واستمر اللعب منحصرا بوسط الملعب دون خطورة ثم يحصل الزمالك على ركلة حرة من منتصف الملعب يرسلها ساسي داخل منطقة الجزاء ولكن شتتها الحارس في الدقيقة 40 من عمر المباراة .

وتمر الدقائق الأخيرة دون خطورة ليحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع يستنفزها الفريق السنغالي وحارس مرماه الذي سقط مدعيا الإصابة لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد .

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو بالمهاجم المغربي خالد بوطيب بدلا من محمد عنتر لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في المباراة.

وحاول أصحاب الأرض إيقاف الزمالك من نصف الملعب واستنفاذ الوقت مبكرا سواء بالتمرير أو بتوالي سقوط اللاعبين بداعي تلقي العلاج .

وانحصر اللعب بوسط الملعب ودفع الجهاز الفني بثاني تغييراته بنزول مصطفى محمد بدلا من عمر السعيد في الدقيقة 60 من عمر المباراة في تغيير هجومي جديد على أمل تعديل النتيجة .

ويحصل الفريق على ركنية يمررها ساسي ويحاول عليها محمود علاء برأسية لكن الحارس يشتت الكرة بعيدا عن منطقة الخطورة .

ورغم محاولات الزمالك إلا أن الفريق السنغالي يباغت بالهدف الثاني في الدقيقة 69 عن طريق اللاعب ليما بعد خطأ من وسط الزمالك في إرجاع الكرة ليقطع الكرة المهاجم السنغالي وينفرد بمرمى ابو جبل ويودعها لوب من فوق حارس الزمالك داخل الشباك معلنا تقدم الفريق بهدفين دون رد .

ويكثف الزمالك من هجماته عن طريق بوطيب ومصطفى محمد وأوباما لكن التمركز الدفاعي يحول دون خطورة على المرمى السنغالي .

وينجح الزمالك في ترجمة هجماته للهدف الأول بتوقيع مصطفى محمد مع حلول الدقيقة74، بعد كرة ركنية لعبها أوباما من الجهة اليسرى حولها مصطفى محمد برأسية في شباك الفريق السنغالي ليعلن تعديل النتيجة بتقدم أصحاب الأرض بهدفين لهدف .

ويدفع الجهاز الفني بأحمد سيد “زيزو” بدلا من عبدالله جمعة على أمل تدارك النتيجة وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75 من عمر المباراة .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة يرسلها أحمد زيزو عرضية لم تجد متابعة هجومية من لاعبي الفريق لتخرج على يمين مرمى جينيراسيون فوت الى خارج الملعب .

وكاد مصطفى محمد ان يسجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء بتسديدة قوية من على حدود الجزاء ارتطمت بالعارضة.