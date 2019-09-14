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رياضة | أهداف مباراة - جينيراسيون فوت السنغالي 2 × 1 الزمالك

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - جينيراسيون فوت السنغالي 2 × 1 الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كأس محمد السادس للأندية الأبطال

النصر - عمان

0

x
14:15

1

الجزيرة - الإمارات

الدوري السعودي

الهلال

1

x
17:50

1

الفيحاء

أبها

1

x
17:50

1

الرائد

الأهلي

0

x
19:35

2

الوحدة

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

1

x
17:30

0

ستراسبورج

الممتاز

3

x
13:30

1

نيوكاسل يونايتد

مانشستر يونايتد

1

x
16:00

0

ليستر سيتي

توتنهام هوتسبير

4

x
16:00

0

كريستال بالاس

وولفرهامبتون

2

x
16:00

5

نوريتش سيتي

3

x
18:30

2

مانشستر سيتي

الدرجة الأولى

3

x
13:00

2

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ليفانتي

ريال سوسييداد

0

x
18:30

2

أتلتيكو مدريد

2

x
21:00

1

فالنسيا

الدوري الإيطاليي

فيورنتينا

0

x
15:00

0

يوفنتوس

نابولي

2

x
18:00

0

سامبدوريا

انتر ميلان

1

x
20:45

0

أودينيزي

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند

4

x
15:30

0

باير ليفركوزن

لايبزيج

1

x
18:30

1

بايرن ميونيخ

دوري أبطال إفريقيا

كانو سبورت - غينيا الإستوائية

0

x
18:00

2

الأهلي - مصر

جينيراسيون فوت - السنغال

2

x
20:00

1

الزمالك - مصر

كأس الكونفدرالية الإفريقية

اشانتي جولد - غانا

0

x
17:00

0

نهضة بركان - المغرب

بيراميدز - مصر

0

x
20:00

1

شباب رياضي بلوزداد - الجزائر

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