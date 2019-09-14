رياضة | حظوظ الزمالك فى التأهل لدور الـ16 بعد خسارته أمام بطل السنغال بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حظوظ الزمالك فى التأهل لدور الـ16 بعد خسارته أمام بطل السنغال بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق الكرة بنادي الزمالك مساء اليوم السبت خسارة مفاجئة أمام فريق جينراسيون فوت السنغالي، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا في عقر دار الفريق السنغالي.

وخسر نادي الزمالك من بطل السنغال مساء اليوم السبت بهدفين لهدف في مباراة الذهاب، وسجل مصطفى محمد هدف الفريق الأبيض الوحيد في مباراة الذهاب قبل مباراة العودة في مصر.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" حظوظ نادي الزمالك قبل مباراة العودة أمام جينراسيون فوت السنغالي.

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الفرصة الأولى: هي فوز نادي الزمالك على جينراسيون فوت السنغالي بهدفين نظيفين من أجل حجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال إفريقيا على الرغم من الهزيمة بهدفين لهدف في لقاء الذهاب مساء اليوم السبت.

الفرصة الثانية: هي أن يفوز الزمالك بهدف نظيف فقط على فريق جينراسيون فوت السنغالي لتصبح النتيجة النهائية 2-2 ويتأهل الفريق الأبيض إلى دور الستة عشر بدوري أبطال إفريقيا بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

الفرصة الثالثة: يمتلك الزمالك فرصة ثالثة قبل مباراة العودة أمام جينراسيون فوت السنغالي في القاهرة وهي الفوز بأي نتيجة بهدف نظيف أو أكثر من أجل حجز بطاقة التأهل رسمياً وتخطي السقوط المفاجئ في لقاء الذهاب مساء اليوم السبت بهدفين لهدف.