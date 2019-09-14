رياضة | المقاولون العرب يقدم صفقاته الجديدة الأربعاء القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب يقدم صفقاته الجديدة الأربعاء القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي مسؤولو فريق المقاولون العرب تقديم صفقاتهم الجديدة يوم الأربعاء المقبل بمقر النادي في مؤتمر صحفي.

جدير بالذكر أن نادي المقاولون العرب أبرم العديد من الصفقات خلال الميركاتو الجاري، حيث ضم كلا من : النيجيري معروف يوسف لاعب الزمالك الذي انتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم. وكوفري ايبونج مهاجم أهلي بني غازي الليبي السابق في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم ومحمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق وشكري نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلي

من ناحية أخرى أعلن محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة استمرار عماد النحاس في منصب المدير الفني للفريق.

وقال عادل :"طموحنا التأهل للمربع الذهبي في الموسم المقبل وعماد النحاس بعيد حتى الآن من قيادة المنتخب".

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وأضاف :"كيف يكون عماد النحاس الرجل رقم 2 في منتخب مصر ومع احترامي للجميع هو لا يقل عن إيهاب جلال المرشح لقيادة منصب المدير الفني في المنتخب".

واختتم عادل تصريحاته قائلاً :"عماد النحاس مستمر حتى الآن مع المقاولون العرب".

يذكر أن العديد من الأنباء أكدت اقتراب إيهاب جلال المدير الفني للمصري من تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر وسيتولى عماد النحاس منصب المدرب العام وعصام الحضري منصب مدرب حراس المرمى.

وقدم النحاس مستوى مميز مع المقاولون العرب منذ توليه المهمة الفنية للفريق في الموسم الماضي، وأنهى مسابقة الدوري في العام المنصرم بالمركز الخامس برصيد 48 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن المصري صاحب المركز الرابع والذي شارك في الكونفدرالية الإفريقية.

