رياضة | جماهير برشلونة تتجاهل نيمار.. وتُطالب بضم هذه الصفقة القوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير برشلونة تتجاهل نيمار.. وتُطالب بضم هذه الصفقة القوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت عنها تقارير صحفية اسبانية، منذ قليل، أن جماهير نادي برشلونة الإسباني، تريد من إدارة البلاوجرانا أن تتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن جماهير الفريق الكتالوني، قد اختارت صفقة مميزة بدلاً من التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن جماهير البارسا تفضل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم سان جيرمان، على حساب زميله نيمار خلال استفتاء أجرته الصحيفة المهتمة بأخبار البارسا.

وأكملت الصحيفة في استفتائها ان الشاب القناص مبابي، قد حصل على أكثر من 91% من الأصوات، بينما لم يجني نيمار سوى أكثر من 7.8%، وصوت باقي المشجعين إلى ضرورة بحث النادي عن صفقة أخرى بعيدًا عن اللاعبين.

ومن الجدير بالذكر انه قد فشل برشلونة في التعاقد مع البرازيلي نيمار، في الميركاتو الصيفي الماضي، بسبب تعنت إدارة سان جيرمان في الطلبات المادية للتخلي عن اللاعب، في سبيل الحفاظ عليه وعدم إضعاف خط هجوم الفريق.