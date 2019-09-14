رياضة | المصري بالأخضر أمام ماليندي بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري بالأخضر أمام ماليندي بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاءت نتيجة الاجتماع الفني الخاص بمواجهة النادي المصري وماليندي بالكونفدرالية، بخوض الفريق البورسعيدي اللقاء بالقميص الأخضر والشورت الأبيض والجوارب البيضاء وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق فيما يرتدي فريق ماليندي الطاقم الأحمر الكامل وسيرتدي حارسه طاقم أسود مطعم بالأصفر الفوسفوري.

ويواجه النادي المصري نظيره فريق ماليندي بطل زنجبار في الثالثة والربع عصر غدا الأحد على ستاد عمان بزنجبار ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية

من ناحية أخرى أكد إيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري على مفاوضات اتحاد الكرة معه لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.

وقال جلال للموقع الرسمي للنادى المصري :" أشكر جماهير بورسعيد والنادى المصري فالنادى له فضل كبير علي مثل باقي الأندية التى قمت بتدريبها، وأدعوا الجماهير أن لا تقلق".

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وتابع، قائلاً :" ماليندى يضم لاعبين جيدين ولكننا سنسعي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل إنجاز فى البطولة الحاليه".

وعن تدريب المنتخب، قال :"بالفعل تواصل المسؤولين معي ولكن هناك أمور أخرى مثل موافقة النادى على الرحيل وقبول الطلبات التى طالبت بها لتدريب مصر ".

الجهاز المعاون فى حال تولى إيهاب جلال

يتمسك إيهاب جلال بضم حمد إبراهيم المدرب العام للنادى المصري للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، والذى عمل من قبل مع جلال أيضاً فى مصر المقاصة ويتمسك أيضاً جلال بضم مصطفي كمال كمدرب للحراس فى الجهاز الجديد والذى عمل أيضاً مع جلال فى كل الفرق التى دربها وهم مصر المقاصة والزمالك وكان له تجربة لم تستمر طويلاً كمدرب لحراس مرمى النادى الأهلى فى العام السابق فى الجهاز الفنى الذى كان يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون، ولم يمانع جلال فى إختيار اتحاد الكرة لمساعد أخر ليعمل داخل الجهاز الفنى وأيضاً.