رياضة | المصري بالأخضر أمام ماليندي بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري بالأخضر أمام ماليندي بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويواجه النادي المصري نظيره فريق ماليندي بطل زنجبار في الثالثة والربع عصر غدا الأحد على ستاد عمان بزنجبار ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية
من ناحية أخرى أكد إيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري على مفاوضات اتحاد الكرة معه لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.
وقال جلال للموقع الرسمي للنادى المصري :" أشكر جماهير بورسعيد والنادى المصري فالنادى له فضل كبير علي مثل باقي الأندية التى قمت بتدريبها، وأدعوا الجماهير أن لا تقلق".
وتابع، قائلاً :" ماليندى يضم لاعبين جيدين ولكننا سنسعي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل إنجاز فى البطولة الحاليه".
وعن تدريب المنتخب، قال :"بالفعل تواصل المسؤولين معي ولكن هناك أمور أخرى مثل موافقة النادى على الرحيل وقبول الطلبات التى طالبت بها لتدريب مصر ".
الجهاز المعاون فى حال تولى إيهاب جلال
يتمسك إيهاب جلال بضم حمد إبراهيم المدرب العام للنادى المصري للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، والذى عمل من قبل مع جلال أيضاً فى مصر المقاصة ويتمسك أيضاً جلال بضم مصطفي كمال كمدرب للحراس فى الجهاز الجديد والذى عمل أيضاً مع جلال فى كل الفرق التى دربها وهم مصر المقاصة والزمالك وكان له تجربة لم تستمر طويلاً كمدرب لحراس مرمى النادى الأهلى فى العام السابق فى الجهاز الفنى الذى كان يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون، ولم يمانع جلال فى إختيار اتحاد الكرة لمساعد أخر ليعمل داخل الجهاز الفنى وأيضاً.